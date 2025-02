PS5 ha un nuovo aggiornamento al software di sistema disponibile in beta, per gli utenti registrati

Sony ha inviato alcuni inviti per prendere parte al programma beta e provare un nuovo aggiornamento firmware per PS5 disponibile in queste ore, che consente di testare alcune novità da applicare successivamente all'update generale al software di sistema per tutti.

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale pubblica sulla questione, ma sembra che vari utenti abbiano ricevuto email da parte di Sony nelle quali viene annunciata la disponibilità del nuovo firmware in beta e la possibilità di partecipare alla prova attraverso alcuni codici di attivazione.

Non sembra proprio trattarsi di aggiornamenti di grosso calibro, ma ci sono comunque alcune variazioni che risultano visibili, come quelle riguardanti le carte attività all'interno del software di sistema collegate ai giochi, le quali a quanto pare stanno ancora ricevendo un po' di attenzione da parte di Sony.