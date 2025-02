AMD Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D hanno una data di uscita, e potrebbe essere la stessa delle nuove CPU Intel

AMD punta a raggiungere le massime prestazioni con il Ryzen 9 9950X3D, che si candida a diventare la CPU a 16 core più veloce per il gaming. Per avere conferma di queste indiscrezioni, bisognerà attendere l'11 marzo, data in cui, secondo gli stessi leak, verrà tolto l'embargo sulle recensioni.

La concorrenza a Intel Core Ultra 200HX Arrow Lake

Ma non è tutto. La possibile data del 12 marzo coinciderebbe con quella dei processori Intel Core Ultra 200HX Arrow Lake. Inoltre i nuovi Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D arriverebbero a meno di una settimana di distanza dall'uscita di altri prodotti AMD, le GPU della serie Radeon RX 9070. Forse AMD sta preparando un nuovo bundle, che offrirà ai consumatori allettanti combinazioni di CPU e GPU?

Un post su Golden Pig Upgrade su cui si base l'indiscrezione di videocardz

Staremo a vedere. Al momento, AMD non ha nemmeno ancora confermato i prezzi per queste CPU. Tuttavia, sono emerse indiscrezioni su un possibile prezzo di 699 dollari per la variante a 16 core (9950X3D) e 599 dollari per quella a 12 core (9900X3D). Non resta che attendere ulteriori informazioni per avere un quadro più chiaro sui nuovi processori AMD e sulle loro caratteristiche.

