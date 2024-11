AMD Ryzen 7 9800X3D, la recensione della CPU che segna il nuovo standard per il gaming

AMD Ryzen 7 9800X3D arriva sul mercato forte di una design rinnovato, che posiziona la cache verticale al di sotto del CCD (Core Chiplet Die) e che consente un sensibile aumento delle frequenze rispetto alla passata generazione, aprendo le porte anche all'overclock. Il team rosso ha promesso un significativo aumento dello prestazioni multi-thread e soprattutto un aumento delle prestazioni di gioco - rispetto al Ryzen 7 7800X3D - di oltre l'8%, il tutto all'insegna di consumi e temperature ridotte. L'inedita CPU sarà disponibile al prezzo consigliato di 539,90 Euro , una cifra che sul mercato reale potrebbe superare quella necessaria per il più "piccolo" dei Ryzen 9. Date queste premesse, AMD sarà riuscita a soddisfare le aspettative dei tanti giocatori in trepidante attesa? Abbiamo passato gli ultimi giorni in compagnia del nuovo arrivato e siamo pronti a raccontarvi come è andata nella recensione di AMD Ryzen 7 9800X3D.

Con il lancio dei top di gamma ormai alle spalle, l'azienda guidata da Lisa Su è pronta a far debuttare il nuovissimo processore AMD Ryzen 7 9800X3D , per ora unico rappresentante della serie Ryzen 9000X3D, che introduce l'ormai celebre cache tridimensionale nella famiglia Granite Ridge. Le novità portate in dote dall'architettura Zen 5, che abbiamo approfondito nella recensione del Ryzen 9 9900X , si fondono ora con la seconda generazione della tecnologia 3D V-cache , con l'obiettivo di settare un nuovo standard per le CPU dedicate al gaming.

Come abbiamo accennato in apertura, con l'arrivo dell'architettura Zen5, AMD ha ulteriormente migliorato la sua tecnologia proprietaria, posizionando la cache "sovrapposta" al di sotto dei core della CPU , a differenza di quanto avvenuto con Zen 4 e Zen 3. Il nuovo design, permette quindi ai core di essere direttamente a contatto con il sistema di raffreddamento del PC: essendo la cache meno sensibile all'aumento di temperatura, la resistenza termica del processore aumenta , stando alla stessa AMD, fino al 46%, permettendo quindi un aumento significativo delle frequenze di clock, sia in single-thread che in multi-thread.

Non cambia il consueto pacchetto di benchmark sintetici come Cinebench R23, Cinebench 2024, PC Mark 10, 3D Mark, CPU-Z, Geekbench 6, Blender Benchmark e il pool di titoli come Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Mirage, F1 2023, Total War Warhammer III, Returnal, a cui abbiamo aggiunto, dato il recente esordio, Call of Duty: Black Ops 6. In tutti i casi, abbiamo eseguito i test alle risoluzioni 720p, 1080p e 1440p, impostando i preset massimi di ogni singolo titolo e escludendo l'intervento del Frame Generation.

Proprio come è successo per Intel Core Ultra 9 285K, i risultati ottenuti dai benchmark non riescono a restituire una rappresentazione plastica delle reali prestazioni di gioco. Questa volta, però, in senso più che positivo . I numeri che abbiamo ottenuto dai vari test rendono comunque piuttosto chiari i passi avanti fatti dal Ryzen 7 9800X3D sul fronte dei carichi multi-thread e della produttività in generale, soprattutto rispetto al corrispettivo della passata generazione. Il riposizionamento della cache e il conseguente aumento di frequenza hanno dato una spinta alle prestazioni generali, rendendo l'ultimo arrivato di casa AMD in grado di affrontare le operazioni multi-tasking con discreta disinvoltura . Cinebench 2024 ha totalizzato 1361 punti multi-thread e 133 punti single-thread, staccando il precedente Ryzen 7 7800X3D di oltre il 20% in multi core e di oltre il 24% in single core . Questa tendenza è costante e si ripete praticamente con tutti i software che abbiamo utilizzato, arrivando in alcuni casi ad aumentare la forbice fino al 30%.

Prestazioni di gioco

Se i benchmark sintetici permettono di farsi un'idea generale (e numerica) sui miglioramenti portati in dote da Ryzen 7 9800X3D, le prove sul campo definiscono in maniera inequivocabile le capacità e il target di riferimento del nuovo processore di AMD.

Nel contesto dei test, le prestazioni reali restituite dal chip ci hanno lasciato a bocca aperta, in particolare quando messe a confronto con quelle dei top di gamma dell'attuale generazione: il 9800X3D mette in ginocchio Ryzen 9 9950X e Intel Core Ultra 9 285K in quasi tutte le prove, in alcuni casi con forbici - specialmente rispetto al concorrente del team blu - che superano i 50 FPS a parità di settaggi e configurazione. Cyberpunk 2077, titolo che spesso prendiamo come riferimento per l'utilizzo bilanciato che fa di CPU e GPU, con preset Overdrive fa segnare una media di 123 FPS alla risoluzione di 1280 x 720 pixel, di 84 FPS a 1920 x 1080 pixel e di 69 FPS: alle risoluzioni più basse, quando i carichi di lavoro interessano la CPU, Ryzen 7 9800X3D stacca l'ammiraglia di Intel di 23 FPS, segnando un aumento delle prestazioni di oltre il 20%. Con Assassin's Creed Mirage il processore AMD fa ancora meglio, ottenendo una media di 205 FPS a 720p, 168 FPS a 1080p e 134 FPS a 1440p: alla risoluzione più bassa supera il Core Ultra 9 285K di 28 FPS e il Ryzen 9 9900X di ben 52 FPS.

La tendenza, come spesso capita, non è uniforme e dipende dal titolo preso in esame. Nella peggiore delle ipotesi, però, abbiamo visto il Ryzen 7 8900X3D performare alla pari dei suddetti top di gamma, mentre nei casi migliori il nostro sample ha segnato incrementi del framerate fino al 40%.

Rispetto al Ryzen 7 7800X3D, suo diretto predecessore, i miglioramenti sono meno accentuati seppur significativi: generazione su generazione la forbice tra i due chip può arrivare fino al 20%, ma è generalmente compresa tra il 5% e il 10%.

In questo caso però il nuovo Ryzen 7 9800X3D può contare sui vantaggi portati dall'architettura Zen 5, che incidono sui consumi e sulle temperature. L'ultima CPU di AMD, in questo senso, offre numeri che si avvicinano (e spesso si sovrappongono) a quelli dei recenti Ryzen 9 della serie 9000. Vale la pena ricordare che il nuovo processore X3D non soffre dei limiti di frequenza imposti alla precedente generazione: questa fondamentale caratteristica apre le porte all'overclock con margini di manovra piuttosto ampi. Basti pensare che, lasciando la gestione delle frequenze in mano a Precision Boost 2, abbiamo spesso superato i 5.2 GHz senza conseguenze sul wattaggio e sulla temperatura. Insomma, le potenzialità da questo punto di vista sono evidenti.

Va da sé che rispetto al primogenito con cache sovrapposta, Il Ryzen 7 5800X3D, i miglioramenti sono importanti in single-core e diventano abissali in multi-core.

Per chiudere il discorso sulle prestazioni, occorre fare un'ultima fondamentale considerazione. I numeri che abbiamo mostrato e sulle quali si basano le recensioni in generale, fanno riferimento a condizioni di test ideali che tendono a caricare la CPU utilizzando basse risoluzioni. In condizioni di gioco normali, specialmente in 4K, le prestazioni tra i vari processori tendono ad uniformarsi, facendo emergere la potenza delle GPU.

L'intervento sempre più efficace e massiccio delle tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e XeSS sta però riportando in auge l'importanza di avere un buon processore (se volete capire il perché, trovate il nostro speciale sul DLSS a questo link). Con l'avvento delle prossime schede grafiche di NVIDIA e AMD questo paradigma potrebbe persino andare incontro ad un ulteriore salto di qualità. In prospettiva, quindi, soluzioni come 3D V-cache potrebbero davvero fare la differenza e avere una CPU capace di sopportare carichi di lavoro importanti potrebbe giovare al framerate.