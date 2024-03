NVIDIA DLSS: cos'è e come funziona il deep learning super sampling

Dopo la prima grande rivoluzione che segna il passaggio dalla grafica bidimensionale a quella tridimensionale, l'effetto "wow" generato dall'evoluzione tecnologica dell'hardware da gioco, storicamente legato al salto generazionale tra una console e l'altra o riservato all'arrivo di CPU e GPU sempre più performanti, è andato via via scemando a favore di un modello di sviluppo meno impattante dal punto di vista "scenico" ma altrettanto efficace. Un modello che ha introdotto innovazioni e miglioramenti in maniera più progressiva, dando il tempo agli sviluppatori di spremere a dovere le tecnologie a loro disposizione e ai produttori di affinare al meglio quelle in arrivo, preparando soluzioni sempre più promettenti per la conquista dell'agognato obiettivo comune, quello del fotorealismo. In questo senso, la seconda rivoluzione è arrivata con l'introduzione del ray tracing, uno strumento che - oltre a cambiare per sempre il concetto di illuminazione nei giochi - ha spinto l'industria a ridefinire il rapporto tra hardware e tecnologie software, creando un rapporto sinergico che ha portato alla nascita del DLSS.

La protagonista assoluta di questa svolta è stata NVIDIA, azienda che più di tutte ha intuito la necessità di andare oltre la mera potenza di calcolo e facendo leva sul crescente sviluppo dell'intelligenza artificiale ha gettato le basi per una nuova era del PC Gaming e non solo. Ma come funziona il DLSS e perché la sua nascita condiziona e condizionerà sempre di più il segmento dei videogiochi e della grafica in generale?

Ray tracing, DLSS e GeForce RTX: una storia d’amore Una semplificazione della rete neurale di NVIDIA Lo sdoganamento del ray tracing nell'industria del gaming di consumo ha definitivamente cambiato le carte in tavola: questa tecnologia, un tempo riservata alla grafica professionale e ancor di più al mondo del cinema, ha messo in mostra i vantaggi portati dall'implementazione dell'illuminazione diretta e dalla rifrazione della luce sulle diverse superfici, il tutto attraverso il calcolo preciso del comportamento delle fonti luminose e dei riflessi.

La simulazione quanto più precisa del comportamento della luce ha portato ad un enorme balzo qualitativo della grafica in generale, con risultati spesso sbalorditivi. Tutto questo però al costo di un'enorme richiesta in termini di potenza di calcolo, con conseguente crollo del frame rate e delle prestazioni di gioco. Per ovviare a questo problema, NVIDIA ha messo in campo una tecnologia rivoluzionaria, tanto da essere definita - nel corso delle sue varie implementazioni - come una vera e propria "magia": il DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, sfrutta le capacità dell'intelligenza artificiale per "liberare" le risorse hardware e incrementare il frame rate e le prestazioni.

La presentazione della GeForce RTX 2080 L'implementazione del DLSS è stata possibile grazie alle schede video della gamma RTX, un hardware sviluppato per supportare una nuova generazione di processori: le schede NVIDIA GeForce RTX serie 20 sono infatti equipaggiate con gli Streaming Multiprocessor che consentono il calcolo in parallelo e a cui è deputato lo shading delle superfici, i celebri Tensor Core a cui è riservata la gestione dell'intelligenza artificiale e del Deep Learning, e infine gli RT Core (RT sta per ray tracing) per il calcolo dei raggi luminosi.

Tanto semplice, quanto efficace Metodi di upscaling a confronto con il DLSS Il DLSS è sostanzialmente un metodo di upscaling, ovvero una tecnologia che a partire da un'immagine ad una data risoluzione, riesce a restituire un risultato finale a risoluzione più alta. Al contrario dei metodi tradizionali, già visti all'opera su molti dei televisori usciti nell'ultimo decennio, il DLSS di NVIDIA sfrutta l'intelligenza artificiale e il deep learning per ottenere tale miglioramento.

Il principio alla base della tecnologia della casa verde è piuttosto semplice: una volta impostata una risoluzione di gioco, per esempio 4K, la GPU delle schede RTX effettua le normali attività come rasterizzazione e renderizzazione ad una risoluzione più bassa, per poi ricreare un'immagine finale quanto più simile alla corrispondente a risoluzione nativa. Questo procedimento viene chiamato super sampling. L'immagine a risoluzione più bassa, tuttavia, manca di "informazioni" e pixel rispetto a quella originale con una risoluzione più alta. Per "ricostruire" i dati mancanti, il processo di NVIDIA fa leva sull'intelligenza artificiale ed in particolare sul machine learning: nella sua prima iterazione del 2019, il DLSS poteva contare sui modelli generati dall'intelligenza artificiale, opportunamente addestrata dai supercomputer di NVIDIA. Questa immensa quantità di dati contenuti nelle librerie e derivati dal certosino campionamento di miliardi di frame estrapolati dai singoli giochi supportati, venivano utilizzati per la creazione di un fotogramma "finale". Le coppie di immagini, iniziale e finale, erano infine date in pasto all'IA che le utilizzava per "imparare" a completare l'immagine con i dettagli mancanti. Il risultato finale veniva quindi distribuito attraverso i Game Ready Driver per essere opportunamente rielaborato dai già citati Tensor Core. La differenza sostanziale con i tradizionali metodi SSAA (Super Sampling Anti-Aliasing) sta proprio in quest'ultimo passaggio: il supersampling locale viene sostituito dai calcoli in remoto del DLSS, che può utilizzare i Tensor Core esclusivamente per l'elaborazione del modello definitivo.

La svolta del DLSS 2.0 Con DLSS 2.0 la qualità dell'immagine finale migliora Il limite maggiore del primo DLSS risiedeva nella scarsa versatilità di questo approccio: ogni singolo gioco supportato richiedeva infatti un addestramento specifico dell'IA, nonché una stretta collaborazione tra NVIDIA e i vari sviluppatori con conseguente carico di lavoro aggiuntivo. Se le prime potenzialità del DLSS sono state messe in mostra da titoli come Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V e soprattutto Metro Exodus, il compito di aprire le porte all'utilizzo su "vasta scala" del Super Sampling di Jensen Huang e soci, è toccato a Control. Il titolo di Remedy ha infatti sfruttato per primo le novità del DLSS 2.0, passando per il DLSS 1.9. Da questo momento la magia di NVIDIA acquisisce caratteristiche "miracolose": con la seconda generazione di questa tecnologia, NVIDIA rinnova la rete neurale e consente all'IA di apprendere parametri generali applicabili a tutti i giochi, indipendentemente dall'addestramento specifico, e allarga incredibilmente il bacino dei titoli supportati. Parallelamente a questo, la nuova gamma di GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30 porta in dote Tensor Core migliorati e in grado di effettuare calcoli a una velocità quasi raddoppiata: gli artefatti e le imprecisioni del passato sembrano quasi un lontano ricordo, l'introduzione del TAAU (Temporal Anti-Aliasing Upsampling) incrementa ulteriormente la resa visiva finale, tanto che in molti casi la qualità delle immagini generate dal DLSS 2.0 è superiore a quella dei metodi tradizionali, ma con un impiego di risorse estremamente ridotto.

Un grafico che mostra l'aumento del frame rate con la "Quality Mode" DLSS 2.0 porta in dote anche una serie di preset (Qualità, Bilanciato e Performance) che permette all'utente di scegliere la risoluzione scalata e il relativo impiego di risorse. Insomma, con la seconda iterazione del DLSS, il ray tracing non sembra più un miraggio concretizzabile da pochi e le schede video targate NVIDIA rinascono a nuova vita: tra i pregi maggiori del DLSS 2.0 c'è infatti la retrocompatibilità con le schede RTX di prima generazione. DLSS 2.1 alza nuovamente l'asticella grazie all'avvento della modalità Utra Performance che apre le porte alla risoluzione 8K e grazie agli ulteriori miglioramenti trova applicazione nei primi giochi in VR. DLSS 3.0 è però l'artefice di una nuova rivoluzione. La vetrina perfetta per le nuove tecnologie di NVIDIA, da ora in avanti, diventa Cyberpunk 2077: Night City è il palcoscenico sul quale mettere in mostra tutta la potenza (e le potenzialità) del DLSS.