DirectSR è la super resolution di Microsoft, reveal alla GDC 2024

DirectSR è il nome della nuova tecnologia di upscaling sviluppata da Microsoft, che a quanto pare verrà presentata ufficialmente alla GDC 2024, il prossimo 21 marzo, durante l'evento DirectX State of the Union.

DirectSR sta chiaramente per Direct Super Resolution, funziona in maniera del tutto simile a DLSS, FSR e XeSS ma a quanto pare non si tratta della tecnologia di upscaling per i giochi che verrà introdotta a partire da Windows 11 24H2.

Certo, parliamo comunque di una funzionalità che consente di aumentare la risoluzione a parità di prestazioni, utilizzando probabilmente l'intelligenza artificiale per ottenere il miglior risultato possibile e che immaginiamo farà parte del pacchetto di librerie DirectX 12 Ultimate.