Windows 11 24H2 introdurrà una tecnologia di Super Resolution per i giochi?

L'aggiornamento 24H2 di Windows 11 introdurrà una tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, a quanto pare denominata anche in questo caso Super Resolution e pensata per migliorare le prestazioni nei giochi.

A riportare la notizia è stato un insider che ha accesso alla build in questione, indicata come il prossimo aggiornamento di Windows 11 in luogo del vociferato passaggio a Windows 12, a questo punto ulteriormente smentito.

Stando alle immagini condivise da questa fonte, pare che la Super Resolution funzionerà in maniera automatica, una volta attivata, e verrà supportata da tutti i giochi, sebbene bisognerà verificare caso per caso l'insorgenza di eventuali inconvenienti.