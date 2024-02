Final Fantasy 7 Rebirth: Vincent avrà una quest originale dedicata

Noisy Pixel ha avuto modo di intervistare di recente gli autori di Final Fantasy 7 Rebirth, e fra tante informazioni già note in precedenza è emerso un dettaglio interessante riguardante Vincent Valentine, il personaggio che comparirà in questo nuovo capitolo e sarà protagonista di una quest originale.

Vincent è comparso in uno dei trailer di presentazione di Final Fantasy 7 Rebirth, annunciando in questo modo la propria presenza nel gioco che non era scontata, considerando la suddivisione del remake in varie parti. Tuttavia, abbiamo anche saputo che non sarà giocabile e il suo ruolo sarà simile a quello di Red XIII in Final Fantasy Remake.

Ovvero, comparirà in una fase avanzata della storia come NPC, probabilmente accompagnando i protagonisti in parte dell'avventura ma senza essere un personaggio giocabile e rimanendo un po' ai margini della storia, per poi essere probabilmente approfondito in seguito.