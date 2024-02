FIFA: un nuovo gioco di calcio col nome ufficiale sarà sviluppato da 2K Sports?

In base a quello che sembra essere un indizio alquanto vago, da un noto leaker possiamo dedurre che ci siano possibilità che un nuovo gioco di calcio con licenza ufficiale FIFA possa tornare sul mercato, questa volta sviluppato da 2K Sports, sotto etichetta Take Two.

Questa era, in effetti, la teoria più diffusa sulla possibilità di un ritorno di FIFA sul mercato videoludico: dopo che il marchio è stato staccato da Electronic Arts, che ha lanciato EA Sports FC 24 eliminando per la prima volta i riferimenti alla federazione, l'idea era che un'altra compagnia avrebbe utilizzato tale licenza e rilanciato il brand, e Take Two è sempre stata tra quelle più accreditate per farlo.



All'interno del grosso publisher, che contiene anche Rockstar Games, troviamo infatti la divisione 2K Sports e il team Visual Concepts, che da tempo si occupano di simulazioni sportive e che potrebbero essere tra i principali candidati a portare avanti una nuova serie di simulazioni di calcio.