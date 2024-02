PS5 Slim in offerta, lo sconto da 75€ è ufficiale: tutti i dettagli

PS5 Slim è disponibile in offerta, con uno sconto di 75€ che consentirà di acquistare la versione standard del nuovo modello della console Sony al prezzo di 474,99€ anziché 549,99€, oppure in bundle con un secondo DualSense al prezzo di 534,99€ anziché 609,99€.

L'iniziativa, valida fino a domenica 25 febbraio su PlayStation Direct e presso i rivenditori aderenti, conferma le voci sulle offerte con sconto da 75 euro su PS5 Slim riportate alcuni giorni fa, puntando ad aumentare la base installata della console in Europa. Prepariamoci dunque a osservare una spinta nelle vendite di PS5, attualmente a quota 50 milioni di unità e con un 2024 ancora tutto da scoprire per quanto concerne i giochi in arrivo.