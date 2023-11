PS5 Slim: Sony annuncia la data d'uscita in Italia della nuova PS5

La nuova PS5 sarà dunque disponibile dal 24 novembre in Italia al prezzo consigliato di 549,99 euro con lettore Blu-Ray integrato e SSD da 1 TB, acquistatile presso rivenditori autorizzati e su direct.playstation.com a partire da domani.

Come abbiamo ampiamente visto nei giorni scorsi, si tratta di una revisione nel design della console, che non comporta particolari variazioni in termini di hardware interno ma soprattutto per quanto riguarda i volumi e, in parte, la forma, che riprende comunque quella dell'originale.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato in questi minuti la data di uscita ufficiale, per quanto riguarda l'Italia, della cosiddetta PS5 Slim , ovvero il nuovo modello di PS5 che sarà disponibile sul mercato, anche dalle nostre parti, a partire da domani, 24 novembre 2023.

Una PS5 più snella e più capiente

PS5 Slim, il banner ufficiale di Sony

Come riferito da Sony, i team di ingegneri e designer hanno lavorato a stretto contatto per ridisegnare parzialmente la forma della console, riuscendo a raggiungere una certa riduzione di volume e peso, rispettivamente del 30% e del 18% in meno rispetto ai modelli originali.

Pur riprendendo il particolare design della prima PS5, questa nuova versione risulta dunque più "snella" e meno ingombrante, cosa che risolve un po' un limite importante della versione originale, che comunque non ne ha impedito affatto il successo.

La novità più evidente, per quanto riguarda l'hardware interno, è invece data dalla presenza di un SSD più capiente, di cui abbiamo visto quanto spazio libero è disponibile effettivamente e che rappresenta un passo avanti rispetto a prima. Per il resto, l'interno presenta alcune variazioni marginali, come abbiamo visto nei primi video teardown.