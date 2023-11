PS5 Slim ha un SSD più capiente: ecco quanto spazio libero è disponibile effettivamente

In base alle prime testimonianze, sembra che l'SSD interno del nuovo modello di PS5, che parte da 1 TB come capienza standard, sia di 842,2 GB . Questo è il valore che si ottiene togliendo lo spazio dedicato al sistema operativo e agli elementi di software necessari per il funzionamento della console.

Emerge in queste ore un dettaglio interessante sulla nuova " PS5 Slim ", per così dire, anche se sarebbe più corretto definirla semplicemente il nuovo modello di PS5: si tratta dello spazio libero effettivamente presente all'avvio sull' SSD , che si presenta più capiente di prima.

Basteranno? In ogni caso è sempre possibile montare un SSD aggiuntivo

Il bundle di PS5 con Call of Duty: Modern Warfare 3 può subito presentare problemi di spazio disponibile sull'SSD

C'è dunque un buon incremento di spazio con l'SSD del nuovo modello di PS5, anche se ovviamente non si tratta ancora di un'ampiezza particolarmente pratica per gestire grandi quantità di giochi.

Sebbene infatti PS5 sfrutti in generale un buon sistema di compressione dei dati, che può portare a un certo guadagno in capienza, molti giochi moderni occupano comunque una grande quantità di spazio, specialmente quelli studiati appositamente per la nuova generazione.

Tra gli esempi più inquietanti troviamo Call of Duty: Modern Warfare III, peraltro proprio protagonista di un bundle con la nuova PS5 che probabilmente andrà a ruba in questo periodo. Il gioco Activision Blizzard si attesta quasi sui 200 GB di spazio, tanto per rendere l'idea di quanto questi 842,2 GB possano risultare stretti a lungo andare.

Se non altro, anche il nuovo modello di PS5 prevede la possibilità di aggiungere un ulteriore SSD da acquistare all'interno di un'ampia selezione di modelli interni compatibili nello slot dedicato, rendendo relativamente "economica" l'espansione della memoria interna.