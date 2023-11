Mortal Kombat 1 dà due Fatality in più a chi ha comprato il criticato pacchetto di Halloween

Per il momento non è chiaro quale sarà il prezzo di questo bundle per Mortal Kombat 1 , ma è credibile che si assesti intorno ai trenta euro.

Mortal Kombat 1 ha proposto recentemente una nuova Fatality per Halloween dal costo di circa dieci euro. Gli appassionati del picchiaduro non hanno preso bene la cosa e Warner Bros. ha deciso di rispondere regalando due Fatality a chiunque abbia acquistato il pacchetto tanto criticato. Precisamente, tali giocatori otterranno la Fatality del Ringraziamento e quella invernale.

Mortal Kombat 1 e le microtransazioni

Ovviamente i giocatori non sono in media contenti che un gioco a prezzo pieno come Mortal Kombat 1 includa al proprio interno microtransazioni così aggressive. Acquistare Fatality non è piacevole, ma il fatto che una singola costi una decina di euro non è affatto stato apprezzato.

Questo "regalo" da parte di Warner Bros. è un modo per scusarsi, ma chiaramente si dovrà vedere come proseguirà la situazione con i futuri contenuti aggiuntivi. È però credibile che l'editore voglia sempre più investire su questo tipo di monetizzazione, visto che Warner Bros. punta ai live service sempre di più.