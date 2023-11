Mortal Kombat 1: 3 milioni di copie vendute, con Warner Bros. che punta ai live service

In base al resoconto finanziario di Warner Bros. Pubblicato nelle ore scorse, sembra che Mortal Kombat 1 abbia venduto 3 milioni di copie dal lancio avvenuto a metà settembre, anche se non è ben chiaro a che data siano aggiornati i dati, ma emerge soprattutto la volontà del publisher di concentrarsi sui giochi live service.

Avevamo riportato in precedenza che anche i giochi vanno forte oltre al settore cinematografico, in base ai recenti dati finanziari di Warner Bros., ma un appunto successivo ha messo maggiormente in chiaro la situazione di Mortal Kombat 1, che sembra essere particolarmente positiva nella sua fase di lancio.

Parlando dei vari franchise che si sono espansi in ambito videoludico, che includono Harry Potter, Batman e appunto Mortal Kombat, viene riferito che "Mortal Kombat 1 ha venduto quasi 3 milioni di copie dal suo lancio a metà settembre".