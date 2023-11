GTA 6, è già record: il post dell'annuncio raggiunge risultati incredibili

Si è trattato di un messaggio breve e conciso, che non contiene nemmeno un singolo riferimento preciso al nuovo gioco: non riporta immagini, né un logo e addirittura nemmeno menziona il titolo specifico del nuovo capitolo, parlando solo del "prossimo Grand Theft Auto".

Come abbiamo riferito nelle ore scorse, confermando uno scoop precedente di Bloomberg, Rockstar Games ha praticamente annunciato GTA 6 , riferendo che un primo trailer di presentazione verrà pubblicato all'inizio di dicembre, ma senza fornire ancora una data precisa per quando questo verrà mostrato.

Tanto per dimostrare l'aspettativa spasmodica che c'è intorno a GTA 6 basta guardare i numeri che sta facendo segnare il semplicissimo post contenente l'annuncio del trailer in arrivo a dicembre, che ha raccolto una quantità di like e visualizzazioni impressionanti .

Un messaggio breve ma che ha colpito nel segno

È insomma davvero un post estremamente sintetico, ma tanto è bastato per scatenare l'entusiasmo in un pubblico che aspetta da anni di avere informazioni su GTA 6. Questo è facilmente dimostrato dai numeri raggiunti in queste poche ore di pubblicazione: il post è infatti vicino ai 90 milioni di visualizzazioni e ha superato 1 milione di like su X.



In base a quanto riferito da alcuni osservatori, si tratterebbe del post più apprezzato di sempre per quanto riguarda i messaggi di argomento videoludico, anche se la metrica in questo è piuttosto incerta. Quello che è sicuro è che il breve messaggio ha sortito l'effetto dirompente che Rockstar Games voleva ottenere, evidentemente.

Da notare anche le varie risposte al post, tra le quali spicca il messaggio di Devolver Digital, che nel suo solito stile sarcastico ha scritto "Avete bisogno di un publisher? I nostri messaggi diretti sono a disposizione". Ma vediamo anche quello di Xbox che sostiene di "apprezzare un regalo in anticipo" sul Natale e il "Let's Goooo" di PlayStation UK. A questo punto attendiamo di sapere quando il trailer verrà effettivamente pubblicato il mese prossimo.