Xbox Series X: i prossimi sconti in Europa potrebbero essere maggiori del previsto

L'informazione si riferisce al leak precedente sugli sconti in arrivo in Europa per PS5 e Xbox Series X , peraltro già confermati per quanto riguarda la console Sony con le nuove iniziative che hanno visto anche il bundle con Call of Duty: Modern Warfare 3 a 499 euro per un periodo di tempo limitato.

Il solito leaker Billbil-kun , sempre molto ben informato, ha corretto un'informazione precedentemente diffusa come leak riguardante degli sconti in arrivo per Xbox Series X , sostenendo che il taglio di prezzo sarà probabilmente più ampio di quanto riportato in precedenza, portando dunque a un prezzo più basso di quanto era stato previsto inizialmente.

Xbox Series X a 399 euro in Europa?

Xbox Series X

Per quanto riguarda Xbox Series X, lo sconto si presenterebbe però maggiore rispetto a quanto era stato in precedenza: secondo le fonti di Billbil-kun, che sembra avere dei buoni agganci per quanto riguarda il mercato videoludico, sembra che la console Microsoft sia destinata a subire un taglio di prezzo di 150 euro in Europa durante queste iniziative.

In sostanza, secondo il leaker il prezzo di Xbox Series X durante questi sconti dovrebbe scendere a 399 euro. Bisogna dire che le informazioni riportate sembrano riferite in particolare al mercato francese, dunque non è detto che vengano replicate precisamente anche in Italia, ma è probabile che tra le varie iniziative previste tra Black Friday e periodo pre-natalizio ci sia anche questa.

Microsoft di recente si è dimostrata più restia ad effettuare ampie manovre promozionali sul prezzo di Xbox Series X, considerando come invece Sony abbia lanciato vari sconti per PS5, ma attendiamo di vedere come si comporterà nel prossimo periodo.