PlayStation Portal: un primo video unboxing della 'console portatile' Sony spunta online

Manca ormai poco all'uscita di PlayStation Portal, con il lancio fissato per il 15 novembre 2023, ed è già il momento per il primo video unboxing non ufficiale spuntato online, in questo caso proveniente dalla Spagna.

Il video è stato pubblicato dal sito HobbyConsolas, ed essendo uscito molto prima del tempo non testa il dispositivo acceso, ma serve soprattutto a vedere la classica esperienza di unboxing, con un primo contatto diretto con la macchina nella realtà, anche con un interessante confronto con Steam Deck.

Questo consente anche di avere un'idea più precisa di dimensioni ed ingombri.

Il design continua a risultare decisamente bizzarro, trattandosi a tutti gli effetti di un DualSense spezzato in due e con uno schermo attaccato tra le due metà, ma questo comporta anche alcuni vantaggi in termini di esperienza di gioco.