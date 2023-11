Xbox: Alan Hartman di Turn 10 è stato promosso a capo di Xbox Game Studios

Con questi cambiamenti, Matt Booty è passato a coprire il ruolo di presidente della sezione Game Content and Studios, dunque di fatto Hartman va ad occupare il ruolo che era coperto precedentemente da Booty, diventando il responsabile di Xbox Game Studios.

Si tratta di una notevole promozione per Hartman, che si inserisce nella riorganizzazione generale annunciata già da Xbox dopo l'acquisizione di Activision Blizzard , che ha visto salire Sarah Bond al ruolo di presidente di Xbox.

Un cambiamento molto interessante è appena avvenuto in un ruolo importante del management di Xbox, con Alan Hartman che dalla sua posizione di leader di Turn 10 è passato direttamente a capo di Xbox Game Studios , in base a quanto riferito dal diretto interessato su LinkedIn.

Un ruolo di grande rilievo in Xbox

Xbox Game Studios in una grafica non ufficiale

Considerando le dimensioni assunte dalla divisione first party di Xbox, Hartman si ritrova in un ruolo di grande rilievo, anche se probabilmente Activision Blizzard, come Bethesda e i suoi team, continueranno a godere di una certa indipendenza, con relazioni dirette con Booty, Spencer e gli altri vertici di Microsoft Gaming.

In ogni caso si tratta davvero di un bel riconoscimento per Alan Hartman, che è entrato nel 2005 in Turn 10 e ha preso parte allo sviluppo di vari Forza Motorsport, prima di passare al ruolo di corporate vice president negli ultimi due anni, con la supervisione dei franchise Forza e Fable tra le responsabilità dirette.

Mentre Turn 10 ha appena pubblicato Forza Motorsport, Playground Games sta portando avanti lo sviluppo di Fable, di cui attendiamo di vedere qualcosa di più dopo il trailer andato in scena durante l'Xbox Game Showcase dello scorso giugno.