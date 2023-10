Microsoft riorganizza Xbox dopo l'acquisizione di Activision Blizzard: nuovo lead team

Microsoft ha annunciato una serie di riorganizzazioni interne che riguardano anche Xbox, con la divisione videoludica che attraversa alcuni cambiamenti di organico e soprattutto spostamenti di ruolo con diverse promozioni dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, come quella di Sarah Bond nel ruolo di presidente e Matt Booty presidente a capo dei team di sviluppo, insieme ad altre variazioni dell'organigramma.

Phil Spencer resta al vertice di tutta la divisione come CEO di Microsoft Gaming, un ruolo che praticamente è stato costruito per lui visto che precedentemente non esisteva all'interno di Microsoft, ma con l'arrivo di Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Studios è emersa la necessità di ulteriori variazioni nei piani alti della divisione.

Matt Booty, già responsabile di Xbox Game Studios, è ora presidente di Game Content and Studios, ovvero un ruolo sostanzialmente simile a quello di prima, ma maggiormente vicino anche ad altri team che prima operavano con maggiore autonomia, come quelli ZeniMax e Bethesda. Per quanto riguarda questi ultimi, Jamie Leder rimane ancora nel ruolo di gestione all'interno di ZeniMax, ma sotto il controllo diretto di Booty.