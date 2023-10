Dead Space è disponibile su Xbox Game Pass da oggi, un gioco perfetto per Halloween

Come precedentemente annunciato, Dead Space è disponibile da oggi su Xbox Game Pass, come parte della mandata di giochi prevista per la seconda metà di ottobre 2023 nel catalogo del servizio su abbonamento di Microsoft.

Inutile dire che, oltre ad essere uno dei migliori titoli di questo ottobre 2023 già di altissimo profilo per il Game Pass, si tratta anche di un gioco particolarmente adatto al periodo, visto che è un survival horror che si adatta perfettamente all'atmosfera di Halloween.

La versione in questione è il remake uscito quest'anno da parte di Motive, un lavoro veramente encomiabile da parte del team che è riuscito a mantenere intatto lo spirito originale ma migliorare in maniera impressionante l'estetica grazie a una notevole evoluzione dell'impalcatura tecnica.