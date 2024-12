EA ha rifiutato un'idea per Dead Space 4 proposta da Glen Schofield e altri due veterani della serie

Electronic Arts avrebbe rifiutato la proposta di realizzare Dead Space 4 avanzata da Glen Schofield, Bret Robbins e Christopher Stone, ovvero tre degli elementi chiave dietro alla nascita della serie. Parliamo rispettivamente dell'executive producer e co-director, il creative director e l'animation director che hanno fondamentalmente dato vita alla serie nel 2008.

Questo perlomeno è quanto ha raccontato Schofield, che tra l'altro è stato fondatore e CEO di Striking Distance Studios, il team dietro The Callisto Protocol, in un'intervista con il portale Dan Allen Gaming, svelando che il trio ha avuto l'occasione di sedersi al tavolo con dei responsabili dell'azienda in un momento non precisato di quest'anno per proporre lo sviluppo di un sequel della trilogia originale di Dead Space, solo per ricevere un cordiale rifiuto come risposta.