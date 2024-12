Leggende Pokémon: Z-A rimonta nella classifica dei giochi più attesi di Famitsu

Com'è possibile notare, la classifica continua a portare avanti un errore sistematico, visto che considera le singole versioni di ogni gioco anziché il totale: è per questo motivo che troviamo appunto Monster Hunter Wilds al primo posto con 800 voti e Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake subito dopo, benché fra le due versioni abbia in realtà ottenuto 986 voti .

Xenoblade Chronicles è entrato in partita

Tornando alle esclusive Nintendo, nell'ultima classifica stilata da Famitsu vediamo anche l'ingresso di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, annunciato alla fine di ottobre e in uscita il prossimo 20 marzo.

In quarta posizione continua a essere parecchio atteso il misterioso Pragmata di Capcom, che dopo la presentazione di qualche anno fa risulta in realtà essere stato "rinviato in maniera indefinita": per quanto ne sappiamo, potrebbe anche fare la fine di Deep Down.