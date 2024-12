EA Sports FC 25 e bundle di Nintendo Switch tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi

Ci avviciniamo alla conclusione del Calendario dell'Avvento di GameStop, che oggi, 23 dicembre, propone la penultima mandata di promozioni su giochi, console e accessori di vario genere. Tra i prodotti in promozione troviamo EA Sports FC 25, dei bundle di Nintendo Switch standard e OLED e varie esclusive per la console della casa di Kyoto, tra cui The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom, nonché una valanga di accessori.

Il bundle con Nintendo Switch con JoyCon in colorazione blu / rosso neon, Nintendo Switch Sports e 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online al momento è in promozione a 279,98 euro, anziché 299,98 euro. È in offerta anche il bundle con Nintendo Switch OLED bianco, Mario Kart 8 Deluxe e 12 mesi di abbonamento al prezzo di 329,98 euro, contro i 349,99 euro canonici.