Che cos'è Star Citizen? Il nuovo trailer risponde a questa domanda

Avremo dunque modo di volare nello spazio, commerciare beni, estrarre risorse, depredare relitti, gareggiare e finanche combattere, attingendo a un sistema in stile sparatutto in prima persona sorprendentemente solido.

All'interno di questo enorme mondo potremo giocare esattamente come desideriamo , plasmando il nostro personaggio in maniera del tutto libera da qualsiasi vincolo e dedicandoci alle svariate attività che l'universo di Star Citizen mette a disposizione.

Il nuovo trailer realizzato da Cloud Imperium spiega che cos'è Star Citizen per chi ancora non conoscesse questo importante progetto, partito ormai diversi anni fa e finanziato con centinaia di milioni di dollari dagli utenti.

Le ultime novità

Star Citizen ha appena raggiunto l'Alpha 4.0, per dare un'idea di come sta procedendo lo sviluppo del gioco di Cloud Imperium, che ha fatto il proprio debutto in accesso anticipato nell'ormai lontano 2017.

L'aggiornamento introduce il nuovo sistema Pyro, caratterizzato dalla presenza di sei pianeti, sei lune e una certa quantità di stazioni spaziali, avamposti, asteroidi e altri punti di interesse che è possibile visitare.

Trova posto inoltre la funzionalità del Server Meshing, che permette fino a 500 giocatori di condividere lo stesso universo persistente approfittando di prestazioni migliorate e arricchendo il mondo di Star Citizen attraverso la condensazione della popolazione attiva nelle diverse zone.

Se desiderate provare l'esperienza di Star Citizen, vi basterà visitare il sito ufficiale del gioco e acquistare uno dei pacchetti, disponibili a partire da €45,95.