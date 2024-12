Star Citizen ha infine raggiunto l'Alpha 4.0, con un nuovo sistema e altre novità

Star Citizen ha infine raggiunto l'Alpha 4.0 dopo un processo di sviluppo che si è protratto "più a lungo del previsto", come ammesso dagli stessi Cloud Imperium Games, in quello che potrebbe essere l'understatement dell'anno: in ogni caso, con questa evoluzione arrivano un nuovo sistema esplorabile e diverse altre novità interessanti.

La novità principale è l'introduzione del sistema Pyro, composto da sei pianeti, sei lune e diversi punti di interesse come stazioni spaziali, asteroidi e altro. Raggiungibile attraverso uno dei nuovi Jump Point inseriti, Pyro è stato abbandonato dalla corporazione mineraria che ha praticamente svuotato i pianeti di qualsiasi risorsa, lasciando tutto in mano a gruppi di criminali vari.

Tra i vari pianeti è comunque possibile trovare le vecchie installazioni minerarie e le piattaforme industriali che conferiscono alle superfici di Pyro un look molto particolare, oltre a rappresentare luoghi in cui prendere parte a diversi eventi.