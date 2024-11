Star Citizen procede verso l'Alpha 4.0, tutti i progressi verranno azzerati con la nuova versione

Con l'arrivo di questa versione possiamo aspettarci un'enorme introduzione di novità tra fazioni, oggetti, missioni, aree esplorabili e altro, che modificano sostanzialmente non solo la quantità di cose da vedere e fare ma anche i sistemi di gioco.

L'Alpha 4.0 di Star Citizen dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 in base ai programmi del team, e rappresenterà una fase di fondamentale importanza nell'evoluzione del gioco, vista l'introduzione del sistema Pyro , che di fatto raddoppia il totale dei contenuti attualmente presenti all'interno della simulazione.

Tante novità in arrivo nell'universo di Star Citizen

A causa di queste grosse variazioni, Star Citizen dovrà in un certo senso ripartire da zero con l'arrivo dell'Alpha 4.0, cosa che renderà necessario il riavvio delle esperienze di gioco per gli utenti.

Si tratta di resettare i tre pilastri della "Long Term Persistence" di Star Citizne: Reputation, Wallet e Item.

Tutte le navi e gli oggetti acquistati, oltre a elementi strettamente legati all'account, le ricompense e gli obiettivi sbloccati non verranno rimossi, ma tutto quello che è legato attivamente alla progressione di gioco in termini di gameplay verrà azzerato.

Questo riavvio dovrebbe consentire una raccolta di dati più pulita, mentre vengono lanciati e regolati i principali aggiornamenti di missioni, gilde, economia e altro ancora, oltre al lancio del nuovo sistema stellare Pyro, il secondo sistema aggiunto all'Universo persistente.

Nel frattempo, è attualmente in corso il nuovo evento Free Fly per provare gratuitamente Star Citizen, durante quella che viene definita l'Intergalactic Aerospace Expo 2954. Di recente, è emerso che Star Citizen sarebbe a un punto di non ritorno, stando ad alcuni sviluppatori.