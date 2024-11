Nonostante il successo di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Square Enix non vuole esagerare con quello stile

L'arrivo dello stile grafico HD-2D ha rappresentato una notevole svolta per i JRPG, in quanto rappresenta una perfetta attualizzazione della grafica e delle atmosfere tipiche dei titoli delle origini, ma con delle implementazioni tecniche davvero molto interessanti: l'ultimo successo di Square Enix in questo senso è stato Dragon Quest 3 HD-2D Remake, ma la software house ha riferito di non voler esagerare con questo particolare stile.

L'implementazione di questa tecnologia risale, almeno nella sua forma più famosa, al 2018, con il lancio di Octopath Traveler, ma da allora ha trovato diverse applicazioni tra giochi nuovi e ritorni storici, e verrà utilizzata nuovamente anche per i remake di Dragon Quest 1 e 2 in arrivo il prossimo anno.

Già questo fornisce un esempio pratico dell'ampio utilizzo della tecnologia grafica in questione, ma secondo Square Enix questo dovrebbe essere dosato attentamente per non rischiare di invadere il mercato con tanti giochi dotati di uno stile simile.