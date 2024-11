Tante offerte su giochi e console per il Black Friday di GameStop che continua fino al 2 dicembre

Continuano le offerte del Black Friday di GameStop, che sono partite dando risalto ad alcuni dei titoli più rilevanti degli ultimi tempi. Oggi però vengono introdotti alcuni dei prodotti più attesi da tutti: le console! Avete capito bene: ci sono offerte collegate a PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, per la gioia di tutti quelli che vogliono fare il salto generazionale o vogliono avere una nuova macchina con cui giocare. Per tutte le offerte potete visitare la pagina dei saldi di Gamestop per il Black Friday 2024. Da sottolineare che le promozioni saranno disponibili sia online, sia nei negozi fisici della catena, fino al 2 dicembre 2024 o fino a esaurimento scorte. Vediamo ora le offerte più succose, cominciando proprio dalle console, per poi vedere qualche altro gioco da avere assolutamente.

PlayStation VR 2 e cuffie in offerta! Tante le offerte anche per chi vuole un'esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva, sia tramite realtà virtuale, sia usando delle cuffie di ultima generazione che consentono di isolarsi completamente dai rumori del mondo esterno. Il prezzo di PlayStation VR2 è particolarmente invitante, visto che viene ridotto di 200 euro! Vediamo tutte le offerte. È il momento giusto per provare PlayStation VR2 PlayStation VR 2 (PS5) a 399,97€ invece di 599,98€

PlayStation VR 2 + Horizon Call of the Mountain (PS5) a 399,97€ invece di 649,98€ Vediamo invece le cuffie PlayStation in offerta, che garantiscono una qualità audio eccezionale. Headset Pulse Elite (PS5) a 129,97€ invece di 149,98€

Headset Pulse Explore (PS5) a 189,97€ invece di 219,98€

I controller in sconto! Che senso avrebbe la parola videogiochi se non fosse associata a quella controller? Naturalmente per il Black Friday di GameStop ci sono offerte anche sui controller per PlayStation 5 e console Xbox. Vediamone alcune delle più ingolosenti. Il DualSense, controller di PlayStation 5 Controller DualSense Edge (PS5) a 219,97€ invece di 239,98€

Controller DualSense (PS5) a partire da 54,97€

Wireless Controller Xbox (Xbox) a partire da 44,97€