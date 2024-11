Dragon Quest 3 HD-2D Remake conquista il Giappone nelle classifiche nipponiche e Switch torna in testa

Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita in Giappone relative alla settimana compresa tra l'11 e il 17 novembre 2024, che mostrano Dragon Quest 3 HD-2D Remake in testa tra i giochi più venduti e un ritorno alla normalità sul fronte hardware, con Nintendo Switch che torna in cima alla classifica superando PS5.

La settimana scorsa avevamo visto un ottimo exploit di PS5 Pro al lancio, che si era piazzata momentaneamente in cima alla classifica hardware, ma evidentemente finito l'effetto traino dell'uscita la situazione è tornata alla normalità, con la famiglia Nintendo Switch che ha venduto quasi tre volte la quantità di PS5 nei suoi vari modelli.

Per il resto, le altre novità sono rappresentate da Beyblade X piazzatosi in quinta posizione in una top ten che comprende solo giochi Nintendo Switch al di fuori della versione PS5 di Dragon Quest 3, peraltro con LEGO Horizon Adventures che non risulta, forse piazzatosi sotto la decima posizione.