Quanto ha venduto PS5 Pro in Giappone al lancio? Ora abbiamo i dati: sono migliori del previsto?

Tra le novità della settimana abbiamo Mario & Luigi: Fraternauti alla carica , che ottiene la prima posizione della classifica dei giochi scatolati, Battle Spirits CrossOver - un gioco di carte digitale - e Slitterhead, unico titolo per PS5 presente in classifica con un numero di unità in realtà molto basso.

Famitsu ha condivisi i dati di vendita di videogiochi e console per il mercato giapponese, per il periodo compreso tra il 4 novembre e il 10 novembre . Questi dati includono anche le vendite di PS5 Pro, ma prima di tutto vediamo i giochi più venduti:

Le console più vendute in Giappone

Vediamo ora le vendite hardware per la settimana:

PlayStation 5 Pro - 78,086 (78,086)

Switch OLED - 42,297 (8,174,441)

Switch Lite - 16,140 (6,199,385)

PlayStation 5 - 8,571 (5,262,559)

Switch - 5,575 (19,938,430)

Xbox Series X Digital Edition - 1,505 (6,641)

PlayStation 5 Digital Edition - 1,503 (867,237)

Xbox Series S - 668 (323,078)

Xbox Series X - 232 (308,450)

PlayStation 4 - 49 (7,928,758)

PS5 Pro è prima in classifica

Per fare un confronto, le PS4 Pro vendute al lancio in Giappone furono 62.194, quindi PS5 Pro ha ottenuto risultati migliori, al momento. Come sempre, dovremo vedere sul lungo periodo come andranno le cose.

Questi dati paiono confermare il fatto che PS5 Pro sta andando come sperava Sony, ossia meglio di PS4 Pro.