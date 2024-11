A quanto pare PS5 Pro sta andando come sperava Sony, ossia meglio di PS4 Pro

"Si tratta di un prodotto di fascia alta destinato ai clienti hardcore , per cui non prevediamo ampi volumi di vendita. Credo che stia ottenendo risultati leggermente superiori rispetto ai preordini della PS4 Pro nello stesso periodo, quindi non penso che questo (il prezzo Ndr) influisca negativamente sul piano di vendita del prodotto".

Nell'ultimo resoconto finanziario di Sony è emerso un dato davvero interessante, ossia che PlayStation 5 Pro sta andando meglio di PlayStation 4 Pro , almeno al lancio. Non sappiamo di quanto, ma sappiamo che a dirlo è stato il presidente Hiroki Totoki agli investitori, quindi non ci sono troppi dubbi sulla fondatezza dell'informazione.

Tutto nella norma

In poche parole Totoki ha dato, pur indirettamente, una risposta a tutte le polemiche delle settimane che hanno preceduto il lancio di PlayStation 5 Pro, in particolare quelle relative al prezzo troppo elevato (799 euro di base, 950 con tutti gli accessori).

Un ritratto di Hiroki Totoki, il presidente di Sony

Che poi era ciò che molti già avevano arguito di fronte alla sollevazione popolare: non è un prodotto pensato per tutti e non deve fare vendite paragonabili a quelle di PlayStation 5 per essere un successo, secondo i termini stabiliti da Sony stessa.

Ma le parole di Totoki hanno anche confermato altro, seppure in modo implicito, ossia che il prodotto principale della generazione per Sony rimane PlayStation 5, come PlayStation 4 lo fu della precedente, nonostante la presenza sul mercato del modello Pro. Quindi non ha molto senso attendersi che il modello più diffuso della console venga snobbato dagli studi di sviluppo in favore dell'altro. Del resto, a parte casi clamorosi come quello di Cyberpunk 2077, che su PS4 era praticamente ingiocabile, tutti i giochi della generazione precedente erano giocabili anche su PS4 liscia.

Riassumendo, Sony ha ribadito che PlayStation 5 Pro è semplicemente una console di lusso, per così dire, che non andrà a oscurare l'altra, che di suo farà vendite sicuramente maggiori. È pensata per chi ha disponibilità economiche elevate, non come prodotto alternativo a PS5 base.

Naturalmente non possiamo sapere quanto PS5 Pro venderà sulla lunga distanza, non avendo una palla di vetro disponibile, anche se, azzardando una previsione, pensiamo che non si allontanerà troppo da PS4 Pro.