Cyberpunk 2077: la nuova IA delle folle era troppo potente per PS4 e Xbox One

Cyberpunk 2077 è stato aggiornato all'update 1.5 che include varie novità, compresa una nuova IA della folla. Quest'ultima è disponibile solo su PC, Stadia, PS5 e Xbox Series X|S, ma non su PS4 e Xbox One, in quanto è troppo potente per tali vecchie console.

I cambiamenti dell'update 1.5 di Cyberpunk 2077 permettono alla folla di agire in modo più realistico alle azioni aggressive, con NPC che reagiscono, altri che scappano o altri ancora che lottano tra loro. "Dona un po' più di reattività e vita alla città", ha detto il Quest Director Paweł Sasko. "Il fatto che alcune delle persone sono effettivamente armate, e possono decidere di attaccarti nel momento in cui li minacci in qualche modo" è piacevole e immersivo.

V su una moto in Cyberpunk 2077

Il tutto però è impossibile su PS4 e Xbox One. "Posso dire che con le modifiche e le aggiunte apportate tramite gli aggiornamenti al nucleo di Cyberpunk 2077, il gioco, che era già tecnicamente complesso, lo sta diventando sempre di più. Questa crescente complessità richiede più risorse - come uno spazio di archiviazione interno più veloce, o più RAM di cui c'è tipicamente una quantità finita sulle console. Con questo in mente, abbiamo preso la decisione di introdurre alcune caratteristiche solo nelle versioni next-gen, parlando delle console, al fine di poter continuare a fornire l'esperienza di gioco più ottimale e stabile sull'hardware base di PlayStation 4 e Xbox One".

In altre parole, PS4 e Xbox One non sono abbastanza potenti per le feature tecniche più avanzate di Cyberpunk 2077, a meno di non impattare seriamente sulle prestazioni.

Infine, vi suggeriamo di vedere le immagini dalle versioni PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 per farvi un'idea dei miglioramenti.