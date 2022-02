eShop per 3DS e Wii U: oltre 1.000 giochi digital-only andranno persi con la chiusura

Stando a un'analisi realizzata da VGC, apprendiamo che con la chiusura dell'eShop di 3DS e WiiU andranno persi circa 2.000 giochi, di cui 1.000 disponibili solo in versione digitale, che dunque non sarà possibile recuperare in nessun modo, a meno che non vengano realizzati dei porting per Nintendo Switch.

Come riportato in precedenza, a marzo del 2023 gli eShop di 3DS e Wii U chiuderanno i battenti e dunque non sarà possibile acquistarvi giochi oltre tale data. Tuttavia, in realtà i tempi sono molto più stretti: già dal 23 marzo 2022 non sarà più possibile effettuare acquisti con carta di credito e dal 29 agosto non sarà più possibile aggiungere fondi con le carte eShop.

Come segnala VGC, con la chiusura dell'eShop per le vecchie console Nintendo, andranno persi circa 450 giochi per Wii U e 600 per 3DS disponibili solo in digitale, dunque senza una versione retail. A questi si aggiungono altri 530 titoli per Virtual Console, di cui 350 non sono disponili (non ancora perlomeno) con l'abbonamento Nintendo Switch Online.

Wii U e Nintendo 3DS

Tra i giochi Wii U digital-only che andranno persi per sempre vengono citati Affordable Space Adventures, Amiibo Tap: Nintendo's Greatest Bits, Chasing Aurora, Dr Luigi, Pokémon Rumble U, Pullblox World e Shut the Box. Mentre tra quelli per 3DS troviamo, tra gli altri, Dr Mario: Miracle Cure, Mario & Donkey Kong: Minis on the Move, Mini Mario & Friends: amiibo Challenge, Nintendo Pocket Football Club, PokéMon Link Battle, Pokémon Picross,

Insomma, si tratta di un vero e proprio pezzo di storia videoludica che andrà perso per sempre, al che viene da chiedersi se Nintendo ha il dovere di preservare in qualche modo i giochi dell'eShop di 3DS e Wii U.