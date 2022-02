Nintendo 3DS e Wii U, l'eShop chiuderà entro un anno: ecco la data

L'eShop chiuderà entro circa un anno su Nintendo 3DS e Wii U, per la precisione alla fine di marzo 2023: lo ha annunciato la casa giapponese, specificando che a partire da quella data i possessori delle due console non potranno più effettuare acquisti dalla piattaforma digitale.

Non si tratta di una notizia inattesa: sapevamo già che l'eShop di Nintendo 3DS e Wii U avrebbe chiuso in quarantadue nazioni, in quel caso prevalentemente sudamericane, ed era dunque solo questione di tempo prima che la medesima operazione venisse effettuata negli USA e in Europa.

È chiaro che la chiusura dell'eShop su 3DS e Wii U non inciderà sugli acquisti già effettuati, nel senso che sulle due piattaforme sarà comunque possibile scaricare nuovamente giochi e contenuti in proprio possesso.

"Dalla seconda metà di marzo 2023 non sarà più possibile effettuare acquisti per Wii U e Nintendo 3DS nel Nintendo eShop né scaricare contenuti gratuiti, incluse le demo. Inoltre, con l'avvicinarsi di quel periodo, i relativi servizi cesseranno di funzionare", si legge sul sito Nintendo.

"A partire dal 29 agosto 2022 non sarà più possibile usare le Nintendo eShop Card per aggiungere fondi a un account nel Nintendo eShop per Wii U o Nintendo 3DS. Tuttavia, sarà ancora possibile utilizzare i codici download fino alla seconda metà di marzo 2023."

"Gli utenti che associano i propri fondi del Nintendo Network ID (usati nel Nintendo eShop per Wii U e Nintendo 3DS) con i fondi legati al proprio account Nintendo (usati nel Nintendo eShop per Nintendo Switch) possono usare i fondi condivisi per acquistare contenuti su tutte queste console fino alla seconda metà di marzo 2023, dopodiché i fondi potranno essere usati solo per acquistare contenuti per Nintendo Switch."

"Non è previsto alcun cambiamento per il Nintendo eShop per Nintendo Switch. I cambiamenti relativi al Nintendo eShop per Wii U e Nintendo 3DS avverranno contemporaneamente nei software di queste piattaforme in cui è possibile effettuare acquisti, come Piazza Mii StreetPass, il negozio dei temi e Nintendo Badge Arcade."

"Anche dopo la seconda metà di marzo 2023, e nel futuro prossimo, sarà ancora possibile scaricare nuovamente giochi e DLC, ricevere aggiornamenti software e giocare online sulle console Wii U e Nintendo 3DS."

"Ti ringraziamo per aver usato il Nintendo eShop per Wii U e Nintendo 3DS e ci auguriamo che continuerai a usare queste piattaforme. Abbiamo preparato un sito dove potrai dare un'occhiata al tempo trascorso con queste console consultando alcune statistiche di gioco. Visita il sito my-nintendo-3ds-wiiu-memories.nintendo.com."