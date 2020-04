Nintendo eShop per 3DS e Wii U chiuderà definitivamente in 42 nazioni nel mondo

Nintendo ha comunicato che a breve chiuderà definitivamente il Nintendo eShop per 3DS e Wii U in 42 nazioni nel mondo, localizzate prevalentemente in Sud America. La grande N non ha fornito spiegazioni in merito a questa decisione, ma ha solamente ringraziato coloro che hanno utilizzato il servizio per essere stati "dei grandi fan".

C'è da dire che nelle nazioni coinvolte l'eShop per 3DS e Wii U era definito "limitato" e consentiva semplicemente di riscattare i codici di alcuni giochi. Comunque, a partire dal 31 luglio 2020, non solo questo servizio sarà chiuso, ma non si potranno più scaricare tutti i giochi acquistati in precedenza. Ancora peggio, i giochi che richiedono l'accesso ai servizi limitati dell'eShop smetteranno di funzionare.

Nintendo avvisa gli utenti di provvedere per tempo ad aggiornare le console e i giochi prima che avvenga in taglio dei servizi. Sul sito ufficiale non vengono date spiegazioni del perché sia stata presa questa radicale decisione e se tale intervento sarà presto esteso al resto del mondo. La grande N ringrazia solamente gli utenti "per essere così grandi fan di Nintendo".

Le nazioni coinvolte sono concentrate prevalentemente in Sud America e nei Caraibi, Messico e Brasile esclusi.

Ecco le 42 nazioni coinvolte: Anguilla, Antigua/Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Cost Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent/Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos Islands, US Virgin Islands, Uruguay, Venezuela.