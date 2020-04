PS5 e Sony contro gli spoiler: registrato un brevetto riferito a un sistema di blocco automatico

Sony sembra prendere molto sul serio il suo impegno a contrastare gli spoiler e il fatto che questo brevetto su un sistema specifico di blocco automatico, forse previsto per PS5, sia arrivato proprio ora rappresenta una notevole ironia del destino.

Proprio all'indomani del clamoroso leak che ha praticamente svelato l'intera storia di The Last of Us 2, diffondendo su internet una quantità di spoiler di notevole entità, è emersa la documentazione di un brevetto registrato da Sony che sembra indicare degli studi effettuati dalla compagnia per un sistema che possa bloccare la diffusione di anticipazioni e informazioni dannose.

Non è chiarissimo come funzioni il tutto ma sembra trattarsi di un sistema che potrebbe essere integrato con il software della console, nel caso forse di PS5, che analizza i materiali messi in condivisione dagli utenti, dunque presumibilmente video e immagini.

In base all'analisi dei metadati, il sistema potrebbe riconoscere argomenti considerati spoiler o elementi visibili che potrebbero costituire anticipazioni per altri giocatori e dunque decidere di eliminarli, nasconderli o fornire una sorta di filtro.

La descrizione presente nella documentazione del brevetto mostra soprattutto gli schemi logici di questo sistema più che la loro effettiva applicazione pratica in termini di interfaccia, dunque non è facile dedurre precisamente come questo potrebbe tradursi nell'utilizzo della console. È inoltre utile ricordare come la registrazione di brevetti non sia necessariamente legata all'effettiva applicazione delle relative tecnologie nei prodotti sul mercato, dunque staremo a vedere.