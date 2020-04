Snowrunner è disponibile su PS4, PC e Xbox One: il trailer di lancio è galvanizzante

Snowrunner, il sorprendente simulatore offroad che vi metterà al comando dei più strampalati e massicci mezzi motorizzati del mondo, è disponibile su PS4, PC e Xbox One. Saber Interactive, per festeggiare, ha pubblicato un trailer di lancio davvero galvanizzante, in grado di esaltarne le caratteristiche.

Il nostro Francesco Serino, nella recensione di Snowrunner ha descritto in questo modo il gioco: "Finalmente il tipico simulatore impenetrabile, di quelli che si prendono in giro per i bug, riesce a superare la proverbiale "eurojankiness" per offrire le sue inimitabili meccaniche a un pubblico più ampio. SnowRunner è un gioco di guida diverso da tutti, con una grafica degna di menzione, una fisica impareggiabile e un sistema di gioco finalmente rifinito (quasi) a dovere."

Saber Interactive e Focus Home Interactive ci informano che SnowRunner è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store). SnowRunner ha al suo interno 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner da guidare in un mondo completamente aperto e inesplorato ricco di fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati.

In aggiunta a un grandissimo numero di contenuti base, già inclusi oggi nel gioco, SnowRunner si espanderà grazie a una serie di aggiornamenti e mod, alcune mod sono già disponibili ora per PC e verranno rilasciate successivamente anche per console. A questo indirizzo è possibile verificare le mod già disponibili.

Gli sviluppatori sono al lavoro sui contenuti extra che verranno rilasciati per i possessori del season pass che è incluso nella versione Premium Edition di SnowRunner o acquistabile separatamente. I contenuti aggiuntivi verranno rilasciati in quattro fasi, ogni fase includerà un nuovo tema e una nuova regione. Il season pass includerà nuovi veicoli, nuove mappe da esplorare e nuove attività. I contenuti della Fase 1 di SnowRunner saranno già disponibili nelle prossime settimane, preparati a esplorare la tundra alla ricerca dei resti di un bombardiere della Seconda Guerra Mondiale.