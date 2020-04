WhatsApp: supporto a Facebook Messenger Rooms in arrivo, come cambierà l'app

Nelle prossime settimane, e forse davvero a breve, WhatsApp incrocerà il suo percorso con quello di Facebook Messenger Rooms, integrando così la nuova funzionalità proposta da Mark Zuckerberg negli ultimi giorni. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali siano le potenzialità e anche come cambierà l'app.

Prima di ogni altra cosa è bene ricordare cos'è Facebook Messenger Rooms: stanze virtuali per videochiamate, alle quali potranno partecipare fino a 50 utenti, non necessariamente iscritti a Facebook. Un modo come un altro per rispondere all'esigenza di vedersi a distanza, a causa della pandemia da coronavirus. Dato che Mark Zuckerberg possiede anche Instagram e WhatsApp, era quasi scontato che prima o poi la nuova funzione sarebbe arrivata anche altrove. Per la prima app non si sa nulla, mentre ormai la seconda è al centro di vere e proprie conferme.

Il primo passo sarà quindi sbarcare anche su WhatsApp. La nota piattaforma di messaggistica istantanea dovrebbe a breve supportare Facebook Messenger Rooms: lo hanno scoperto i ragazzi di WABetaInfo nell'ultima versione della beta per android, la 2.20.139. Chiaramente questo non significa necessariamente che il rilascio avverrà a breve, ma se la beta presenta già riferimenti alla funzione allora la fase di test dovrebbe cominciare a breve. Potremmo infine ipotizzare un rollout graduale della funzione già nel mese di maggio 2020.

Chiaramente l'incontro tra WhatsApp e Facebook Messenger Rooms non può non preoccupare chi ha cuore la propria privacy, dato che già su Facebook dei perfetti estranei possono partecipare alle live chat: basta che uno solo dei presenti condivida il link dove meglio crede. Comunque torneremo sulla questione il prima possibile, eccovi intanto una prima immagine.