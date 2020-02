Facebook, Stephen King lascia per troppe fake news e poca sicurezza

Stephen King, senza dubbio uno degli autori più famosi ed influenti del nostro tempo, ha deciso di lasciare Facebook. Una decisione presa da una parte per tutelare la sicurezza dei propri dati, dall'altra per evitare di essere travolto dalle tante notizie false uscite sul social network.



"Lascio Facebook. Non mi piacciono le tante false informazioni che sono consentite dalle sue pubblicità politiche, né sono convinto sappia proteggere i suoi utenti," con queste parole l'autore di IT, Shining, la Torre Nera e Le Streghe di Salem ha deciso di rifugiarsi su Twitter.



Una decisione che in tanti stanno prendendo viste le continue e discusse decisioni prese da Zuckerberg in campo di privacy, advertising e quant'altro. Solo che King è un personaggio molto influente, trasversale, molto in vista e capace di smuovere decine di migliaia di persone. Anzi almeno 250 mila, come i like che ha ricevuto l'annuncio su Twitter. Tanto che l'hashtag "StephenKingChallege" è già partito su Twitter per supportare la decisione dello scrittore.



Con le presidenziali americane alle porte avere qualcuno che contesta il modo spregiudicato di Facebook di gestire la comunicazione politica e allontana migliaia di utenti da questo social network potrebbe essere un colpo per le casse della società di Menlo Park. Ovvero l'unica cosa che interessa a Facebook.





I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020