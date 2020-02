Final Fantasy X, Kobe Bryant era l'idolo dell'art director: ecco il suo omaggio

Yusuke Naora, l'art director di Final Fantasy X, su Twitter si è confessato fan dei Lakers e di Kobe Bryant. Per questo motivo ha dedicato un toccante omaggio alla memoria del Black Mamba, scomparso lo scorso 26 febbraio sulle colline di Los Angeles.



La morte di Kobe Bryant è stato un evento traumatizzante per l'intero pianeta, sportivo e non. L'ex Lakers, infatti, era un'icona dello sport, dello stile, ma anche dell'arte (ha vinto un oscar, scritto libri e partecipato ad alcune canzoni) e dei videogiochi, essendo comparso sulla copertina di molti giochi nel corso della sua lunga carriera. Per questo la sua scomparsa, quella della figlia GiGi e di altre 7 persone è stata un evento dalla risonanza globale.



I giocatori di NBA 2K gli vorrebbero dedicare la copertina del prossimo gioco, mentre tanti disegnatori lo hanno ricordato, come l'autore di One Piece. A questi omaggi aggiungiamo quello di Yusuke Naora, uomo di punta di Square Enix che ha lavorato a Final Fantasy VII, VIII, X fino al 2016, quando ha lasciato la compagnia.



Oltre al disegno, bellissimo, è il messaggio che commuove: "Mi sono appassionato all'NBA con MJ, ma poi ho iniziato a seguire Kobe, bruciando viola e oro. Quando non sapevo come colorare la barca volante di Final Fantasy X, mi sono ricordato di quei due colori e li ho usati. Alcuni anni fa, durante un evento di lancio a Los Angeles, sono contento di aver raccontato ai fan questo episodio."