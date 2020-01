NBA 2K21: Kobe Bryant nella cover del gioco, lo vogliono i fan

La terribile morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna ha sconvolto tutti. Gesti di affetto, messaggi di cordoglio o anche un semplice pensiero sono stati dedicati a questo grande campione, a sua figlia e agli altri passeggeri dell'elicottero che si è schiantato a Los Angeles. Anche il mondo dei videogiocatori vuole omaggiare il Black Mamba nel modo migliore: in molti stanno chiedendo di dedicare la copertina del prossimo NBA 2K21 alla stella dei Lakers.



Su Twitter molte persone stanno chiedendo a 2K, a Visual Concepts e al community manager Roonie2K di inserire Bryant sulla copertina e stanno dando diverse interpretazioni di come dovrebbe essere fatto questo omaggio. Chi vuole concentrarsi sulle vittorie del n°24, chi vorrebbe inserire anche la piccola GiGi nel gioco. Quello che sappiamo è che sarebbe un atto dovuto in onore ad uno dei più grandi di sempre.