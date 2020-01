PS5, annuncio di alcuni giochi rinviato per favorire la nuova console

Stando all'insider AestheticGamer1, l'annuncio di alcuni giochi è stato posticipato per favorire PS5. Non si parla sono di giochi first party, ma anche di third party. AestheticGamer1 in realtà va più a fondo nell'argomento, parlando di una ripianificazione della console avvenuta ormai anni fa, che avrebbe coinvolto tutti gli aspetti della stessa, compresa la lineup di lancio.



Che significa tutto ciò? Che Sony potrebbe aver fatto pressione sulle terze parti per avere più giochi da annunciare insieme a PS5, giochi che, aggiungiamo noi, probabilmente usciranno anche su altre piattaforme (come ormai avviene regolarmente).



L'indiscrezione, ovviamente non confermata, trova però una buona sponda nei cambiamenti avvenuti ai vertici della divisione PlayStation nel corso dell'anno passato, dovuti probabilmente proprio alla gestione del lancio della nuova console, fondamentale per i bilanci della multinazionale. La ripianificazione della console spiegherebbe anche alcune recenti aperture del mondo PlayStation, considerate impensabili fino a pochi mesi fa, con il probabile arrivo ad esempio di alcune esclusive PS4 su PC.

what exactly went down, but what I do know is that several announcements were shuffled around due to some changed in certain things being revealed. I know a few game announcements from third parties were affected by some changes in planning though, that's the core of what I know.