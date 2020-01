Mario Kart Tour, arriva il tour di San Valentino

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Kart Tour per annunciare il tour di San Valentino, chiamato Valentine's Tour. Tra i contenuti gratuiti del nuovo tour ci sarà un circuito parigino e un adorabile Baby Peach con in mano l'arco di Cupido. Ah, l'amour. Guardate il trailer in testa alla notizia per altri dettagli.



Mario Kart Tour è solo uno dei giochi mobile di Nintendo, che nel complesso stanno fruttando alla casa giapponese grossi ricavi. Giusto ieri è stato annunciato che tutti i titoli mobile sommati hanno raggiunto il miliardo di dollari. Non male, ma anche rischioso, se ci pensate bene.



Mario Kart Tour è l'ultimo gioco mobile di Nintendo lanciato sul mercato, nonché il più scaricato in assoluto. È disponibile per sistemi iOS e Android. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Mario Kart Tour.