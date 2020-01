Nintendo, incassi per un miliardo di dollari grazie ai giochi per iOS e Android

Nintendo ha totalizzato incassi pari a un miliardo di dollari grazie ai giochi disponibili per i terminali iOS e Android.



Il catalogo mobile della casa di Kyoto conta attualmente sei titoli (Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Dragalia Lost, Dr. Mario World, Animal Crossing: Pocket Camp e Fire Emblem Heroes) che hanno registrato in tutto 452 milioni di download.



Com'è possibile vedere dal grafico in calce, il gioco di maggior successo finora è stato Fire Emblem Heroes con 656 milioni di dollari, seguito da Animal Crossing: Pocket Camp con 131 milioni e da Dragalia Lost con 123 milioni.



L'esperimento di Nintendo è dunque riuscito: portare i più celebri brand dell'azienda nipponica su iOS e Android ha aperto le porte a un mercato in grado di dare grandi soddisfazioni, anche e soprattutto in ottica futura.