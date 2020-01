The Witcher serie Netflix, Henry Cavill descrive la battaglia di Blaviken

Netflix ha pubblicato un nuovo video dedicato alla serie The Witcher in cui possiamo vedere Henry Cavill, l'attore che interpreta il protagonista Geralt di Rivia, descrivere scena per scena la battaglia di Blaviken.



Ovviamente se non volete avere anticipazioni di sorta non guardate il filmato, perché parla di un momento importante della serie, mostrandone anche la conclusione.



Per tutti gli altri scendiamo maggiormente nei dettagli: il video ripercorre la lotta tra Geralt, Renfri e la sua banda, con Cavill che spiega le motivazioni dietro alle inquadrature e a determinate scelte di sceneggiatura. Si tratta di un video interessante che consente di capire meglio il linguaggio usato per l'intera sequenza e di scoprire alcuni dei trucchi necessari per ottenere determinati effetti in post produzione.



Per il resto vi ricordiamo che la serie The Witcher è visionabile su Netflix. Attualmente è disponibile soltanto la prima stagione, ma è già stata confermata la seconda.