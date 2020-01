The Witcher, Anya Chalotra e Freya Allan parlano della serie Netflix

Anya Chalotra e Freya Allan, che nella serie di Tre Witcher interpretano rispettivamente Yennefer e Ciri, hanno parlato della loro esperienza con lo show in una doppia intervista.



Dal loro luogo preferito dell'ambientazione allo stunt più piacevole da girare, le due attrici hanno discusso anche dei loro personaggi in The Witcher, tra punti di forza e debolezze.



L'intervista ha spaziato anche fra altri argomenti, come i costumi preferiti da Anya e Freya, e la loro personale preparazione prima di girare una scena.



La prima stagione di The Witcher ha totalizzato ben 76 milioni di spettatori e la seconda stagione è già in preparazione.