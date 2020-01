The Witcher serie Netflix, nella stagione 2 Graham McTavish vorrebbe il ruolo di Dijkstra

Graham McTavish, l'attore visto all'opera in The Hobbit, Outlander e Preacher, ha recentemente fatto un'audizione per essere nella seconda stagione della serie Netflix di The Witcher. Il ruolo individuato è quello di Sigismund Dijkstra, il capo delle spie del regno di Redania.



Per The Witcher è davvero un momento d'oro. La serie di Netflix è stata vista da 76 milioni di persone, tanto da spingere il colosso dello streaming da creare una serie animata chiamata The Witcher: Nightmare of the Wolf con la quale intervallare la prima con la seconda stagione.



A circa un mese dall'inizio delle riprese stanno emergendo nuovi dettagli sulla seconda stagione. Henry Cavill è confermatissimo nel ruolo di Geralt, mentre uno dei personaggi più interessanti dei prossimi libri potrebbe essere interpretato da Graham McTavish. L'attore de Lo Hobbit e Outlander, infatti, ha appena sostenuto un'audizione per interpretare Sigismund Dijkstra, il misterioso e sfaccettato capo delle spie redaniane.



Vi piacerebbe in questo ruolo? Giudicatelo dall'audizione.