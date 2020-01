The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix ha confermato la serie animata

The Witcher: Nightmare of the Wolf è ufficiale: Netflix ha confermato la realizzazione della serie animata, pur senza fornire una finestra di lancio.



Ambientato nel mondo creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski, The Witcher: Nightmare of the Wolf verrà scritto dalla showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, in collaborazione con Beau De Mayo.



A realizzare le animazioni troveremo lo Studio Mir, autore di serie animate come The Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender.



L'ufficializzazione di The Witcher: Nightmare of the Wolf da parte di Netflix non fa che consolidare il successo del brand, che con la prima stagione della serie ha totalizzato 76 milioni di spettatori.