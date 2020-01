The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix starebbe producendo la serie d'animazione

Secondo i recenti rumor, Netflix starebbe producendo The Witcher: Nightmare of the Wolf. Si tratterebbe di una serie d'animazione dedicata all'universo di The Witcher da trasmettere tra la stagione 1 e 2 dell'omonima serie televisiva.



Il sito Redanian Intelligence, specializzato nelle notizie su The Witcher, ha appena fatto circolare la notizia che Netflix starebbe producendo The Witcher: Nightmare of the Wolf, una serie di animazione da trasmettere tra la stagione 1 e la stagione 2 di The Witcher. Secondo WGA The Witcher: Nightmare of the Wolf è scritto dallo staff writer Beau DeMayo (l'autore del terzo episodio della serie), impegnato anche in uno degli episodi della seconda stagione. Anche Harriet Kershaw potrebbe essere coinvolta nel progetto, dato che nel suo CV compare un generico "The Witcher" nel 2020.





La presenza di questo film di animazione spiegherebbe quindi sia l'assenza di Henry Cavill in molti eventi di presentazione della prima stagione (sarebbe stato, infatti, impegnato nel doppiaggio di Geralt di Rivia) sia i lunghi tempi che dividono la prima con la seconda stagione di The Witcher serie Netflix.