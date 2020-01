Fortnite: Avanguardia Oscura e Attrezzatura Congelata nel negozio del 22 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è nel momento in cui scriviamo disponibile: vediamo i contenuti di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Non ci sono molti oggetti inediti, ma tornano preziosi strumenti dal passato di Fortnite e di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete innanzitutto Avanguardia Oscura, una skin leggendaria proposta al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio; tornano anche, in via del tutto eccezionale, gli strumenti dell'Attrezzatura Congelata al prezzo di 1000 V-buck (10 euro al cambio). Questi ultimi sono fondamentali per gli acquirenti del recente pacchetto delle Leggende Congelate, tornato a sorpresa a distanza di più di un anno. Gorgogliante è, ancora, una copertura inedita proposta a 500 V-buck, circa 5 euro al cambio. Infine i balletti in evidenza di oggi sono Baldoria, Rimbalzo Lunare e Facepalm.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 22 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide a tempo straordinario, ve lo ricordiamo, sono già disponibili per il completamento.

Avanguardia Oscura (Costume) - 2000 V-buck

Scampo (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Pacchetto Attrezzatura Congelata - 1000 V-buck

Sfaccettata (Costume) - 1200 V-buck

Commando (Costume) - 800 V-buck

Gorgogliante (Copertura) - 500 V-buck

Baldoria (Emote) - 200 V-buck

Rimbalzo Lunare (Emote) - 500 V-buck

Facepalm (Emoticon) - 200 V-buck