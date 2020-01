Fortnite: il bundle Leggende Congelate di Epic Games sta per tornare

Ricordate il bundle delle Leggende Congelate di Fortnite Capitolo 2? Anche noto come Frozen Legends Bundle, Epic Games lo propose a cavallo tra dicembre 2018 e gennaio 2019; e come tutti i pacchetti di questo tipo, è stato anche reso disponibile come contenuto esclusivo. Peccato che a quanto pare stia per tornare.

Le segnalazioni arrivano da alcuni dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2: il Pacchetto Leggende Congelate è stato avvistato all'interno del negozio di Fortnite a pagamento, ciò vuol dire che (salvo imprevisti) tornerà disponibile per l'acquisto a breve. Non era mai accaduto niente di simile prima d'ora: i pacchetti/bundle di Fortnite erano ammantati della stessa "esclusività" di tutti gli altri contenuti del Pass Battaglia. Ma Epic Games è nota per cambiare le regole in corso d'opera, e quindi è difficile stupirsi di una decisione simile.

Ad ogni modo, ciò significa che se nei mesi scorsi avete perso qualche bundle di Fortnite Capitolo 2, la soluzione migliore è quella di attendere: tanto è probabile che venga riproposto in futuro, prima o poi. Il prezzo sarà fissato ancora una volta sui 25-30 euro, e le Skin al suo interno saranno ben tre.

If you set your date to January 20th 2020, you can buy the Frozen Legends pack!



It should be in the item shop very soon!! pic.twitter.com/4dK34ZoHlv — krypt the absolute unit happy easter (@itzkrypt_) January 19, 2020